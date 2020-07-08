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Происшествия

В Крыму группа туристов заблудилась и наткнулась на мужчину без сознания

16:29 среда, 8 июля 2020

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в Белогорском районе. Группа с пострадавшим была обнаружена между селами Тополевка и Земляничное, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера в 15:27 в службу спасения поступило сообщение о том, что группа туристов, следовавшая в Топловскую купель (Белогорский район), сошла с тропы и заблудилась. В поиске выхода к купели туристы обнаружили мужчину в бессознательном состоянии.

Требуется помощь спасателей в обнаружении потерявшихся и эвакуации мужчины.

— Дежурная смена Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» оперативно выехала к месту поисково-спасательных работ, в составе 4 спасателей и 1 единицы техники повышенной проходимости, — сообщили в МЧС.

По прибытии к месту вызова спасатели приступили к поиску потерявшихся туристов и пострадавшего, в результате группа с пострадавшим была обнаружена между селами Тополевка и Земляничное.

— Спасатели, используя специальные носилки, транспортировали пострадавшего в служебный автомобиль «КРЫМ-СПАС» и эвакуировали из горно-лесной зоны, после передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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