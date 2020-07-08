Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса ● Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека ● Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19 ● В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок ● Кинотеатры в Крыму открылись и начали показывать старые фильмы
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции
фото © Новости Крыма
За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов на свой странице в социальной сети ВКонтакте.
«За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, 1 случай – завозной из-за рубежа.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции. 39 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 587 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1290 человек.Выздоровевших за весь период – 596 человек», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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