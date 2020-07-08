Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +26
море +26

Коронавирус в Крыму

В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

09:59 среда, 8 июля 2020
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

фото © Новости Крыма

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов на свой странице в социальной сети ВКонтакте.

«За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, 1 случай – завозной из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 804 случая новой коронавирусной инфекции. 39 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 587 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1290 человек.Выздоровевших за весь период – 596 человек», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19. Военный врач из Севастополя Станислав вошел в группу добровольцев, которые испытывают вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости.

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок. По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса. За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Три человека утонули за сутки в Крыму

Три человека утонули за сутки в Крыму

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса

Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса

Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации