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Власть

В Крыму бывший полицейский предстанет перед судом за смертельное ДТП

14:09 среда, 8 июля 2020

Следкомитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району Крыма, который сбил троих человек и сбежал с места ДТП.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка Первомайское совершил наезд на троих пешеходов – мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести», – сообщила Постнова.

После наезда на пешеходов сотрудник полиции скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. «В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СК.

Бывший полицейские обвиняется в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 и статье 125 УК РФ – нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места аварии, и оставлении в опасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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