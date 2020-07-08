Власть
В Крыму будет проводиться операция «Мотоциклист»
На территории Крыма стартовал комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Мотоциклист».
Он продлится до 23 июля включительно.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Мероприятия проводятся с целью профилактики дорожных происшествий с участием мототранспорта - мотоциклов, мотороллеров, мопедов.
По данным Госавтоинспекции, в регионе остается негативной динамика ДТП с участием мотоциклистов: с начала года зарегистрировано 98 происшествий, в которых 12 человек погибли и 117 получили травмы. Наибольшее число ДТП с участием мототранспорта произошло в Ялте, Евпатории, Симферополе, Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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