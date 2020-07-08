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Происшествия

В Коктебеле катамаран унесло на два километра в море

В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Коктебель, ГО Феодосия двух человек на катамаране уносит в открытое море.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и гидроцикл со спасателем с 211 причала.

В 13.25 катамаран взят на буксир гидроциклом в 2 километрах от берега.

В 14.05 пострадавшие доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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