Происшествия
В Коктебеле катамаран унесло на два километра в море
В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Коктебель, ГО Феодосия двух человек на катамаране уносит в открытое море.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и гидроцикл со спасателем с 211 причала.
В 13.25 катамаран взят на буксир гидроциклом в 2 километрах от берега.
В 14.05 пострадавшие доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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