В Коктебеле катамаран унесло на два километра в море

В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Коктебель, ГО Феодосия двух человек на катамаране уносит в открытое море.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия незамедлительно направлено подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым и гидроцикл со спасателем с 211 причала.

В 13.25 катамаран взят на буксир гидроциклом в 2 километрах от берега.

В 14.05 пострадавшие доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму велосипедист опплевал водителя и травмировал гаишника. За нападение на сотрудника полиции жителю Евпатории грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Севастополе произошло массовое ДТП. Пострадали двое человек, которые были срочно госпитализированы в городскую больницу.

Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж. В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.

На предприятиях Крыма погибли 14 человек, еще более 100 получили травмы. По данным за 2019 год в Крыму на предприятиях было зафиксировано 134 случая травматизма.