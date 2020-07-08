В Евпатории пообещали благоустроить дворы и скверы

В Евпатории активно ведутся работы по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в рамках исполнения Национального проекта «Жилье и городская среда».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Евпатории.

На данный проект в 2020 году выделено из федерального бюджета 125 млн. рублей. По состоянию на 3 июля заключены контракты на сумму 83 млн. рублей. Об этом на аппаратном совещании администрации города Евпатории сообщил заместитель начальника Департамента городского хозяйства Евгений Медведев.

Всего в этом году будет благоустроено 7 объектов: проведен капитальный ремонт сквера Коммунаров, расположенного по ул. Революции; капитальный ремонт сквера Театральный, расположенного по ул. Гоголя; капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Фрунзе 41-47; капитальный ремонт общественного пространства (дворовая территория), расположенного по ул. Интернациональная 131, 133, 139; капитальный ремонт сквера Славы в пгт. Мирный, капитальный ремонт сквера Октябрьский, расположенного по ул. Революции – ул. Приморской.

А также капитальный ремонт детского Мойнакского парка, расположенного на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова. На данный момент проект проходит Государственную экспертизу, планируемая дата получения положительного заключения июль 2020 года.

— Уважаемые евпаторийцы! Прошу вас с пониманием относиться, ко всем ремонтным работам, которые сейчас проходят в городе. Несмотря на то, что начался курортный сезон, реконструкцию общественных территорий мы не можем переносить, так как благоустройство проходит в рамках реализации федеральных программ, — прокомментировал глава администрации Роман Тихончук.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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