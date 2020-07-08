В Черное море вошли три корабля НАТО

Во вторник три корабля НАТО вошли в Черное море, за которыми ведет наблюдение Черноморский флот.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Национальный центр управления обороной России.

Военно-морские силы Греции послали в Черное море плавучую базу снабжения «Алиакмон», которая является флагманом флота, Италия направила тральщик «Тамбре», а Испания – тральщик «Гаэта». За минно-тральной группой альянса следят силы Южного военного округа, заявили в Национальном центре управления обороной России.

В этом году российские военные уже несколько раз фиксировали заход в Черное море военных кораблей НАТО. В июне ВМС наблюдали за действиями американского эсминца «Портер». В марте три корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в море. Это были фрегат военно-морских сил Канады Fredericton, итальянский фрегат Virginio Fasan и турецкий корабль Salihreis. В феврале ВМС США послали в Черное море эсминец USS «Ross».

Кроме того, в последние несколько недель активизировалась морская авиация США. Так, 1 июля сообщалось, что российские военные подняли в воздух истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота для перехвата самолета-разведчика ВВС США. За несколько дней до этого истребители ЮВО сопроводили два разведывательных самолета США над Черным морем - Р-8А «Посейдон» и RC-135. 27 июня Минобороны опубликовало перехват

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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