Три человека утонули за сутки в Крыму

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За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

Так, 07.07.2020 в 06:55 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Шайба» (ГО Керчь) супруги заплыв на расстояние примерно 500 м от берега, не рассчитав свои силы, не могут доплыть на берег, держась за камни машут руками, просят помощи. К месту происшествия направилось водолазно-спасательное отделение СМО ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщину и мужчину погрузили на борт катера береговой охраны. В медицинской помощи не нуждались.

Также вчера в 08:10 в с. Межводное Черноморского района в акватории Черного моря на расстоянии 200 метров от берега, обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Выезжали: ОГ 25 ПСЧ, ГИМС, СМП, МВД. Спасателями пляжа погибший — житель г. Тюмень извлечен из воды. Проводится расследование.

07.07.2020 в 16:37 в с. Поповка (Сакский район) на Центральном пляже очевидцами на берег извлечено тело без признаков жизни. Пляж не оборудован для купания, спасательный пост отсутствует. На место происшествия выехали: ОГ 5 ПСО, ГИМС, СМП, МВД. Проводится расследование.

Вчера в 18:45 поступило сообщение от дежурного ОМВД по Кировскому району о том, что по адресу: с. Владиславовка Кировского района в Северо-крымском канале обнаружено тело. Выезжали: ОГ 32 ПСЧ, АСО «Крым-спас», МВД. Спасатели «КРЫМ-СПАС» извлекли из воды тело жителя с. Владиславовка Кировского района. Проводится расследование.

Сергей Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 22 происшествие на воде, погибло 19 человек, спасено 4 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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