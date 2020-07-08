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Власть

Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

16:48 среда, 8 июля 2020
Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

фото © Новости Крыма

В Крыму сотрудники полиции и Счетной палаты провели обыски на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет».

Об этом гендиректор телекомпании Лиля Веджат​ сообщила ТАСС.

«У нас уже несколько дней работают сотрудники МВД, Счетная палата – полностью сейчас правоохранительные органы проверяют финансовую дисциплину, трудовое законодательство. После начала работы правоохранительных органов ряд сотрудников написали заявления (на увольнение) в срочном порядке по собственному желанию», – сказала Веджат.

Она отметила, что на данный момент ушли 19 человек и сказала, что «какие-то выводы сможет дать уже после того, как правоохранительные органы предоставят какие-то результаты».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов представил коллективу «Миллета» новую руководительницу – Лилю Веджат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24». Крупнейший в мире американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24».

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