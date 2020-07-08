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Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму сотрудники полиции и Счетной палаты провели обыски на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет».
Об этом гендиректор телекомпании Лиля Веджат сообщила ТАСС.
«У нас уже несколько дней работают сотрудники МВД, Счетная палата – полностью сейчас правоохранительные органы проверяют финансовую дисциплину, трудовое законодательство. После начала работы правоохранительных органов ряд сотрудников написали заявления (на увольнение) в срочном порядке по собственному желанию», – сказала Веджат.
Она отметила, что на данный момент ушли 19 человек и сказала, что «какие-то выводы сможет дать уже после того, как правоохранительные органы предоставят какие-то результаты».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов представил коллективу «Миллета» новую руководительницу – Лилю Веджат.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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