Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж

В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.

В краевой столице было практически парализовано движение электротранспорта.

Возле станицы Голубицкой Темрюкского района (около 25 км от Крымского моста) в море образовался смерч, который позже вышел на сушу. Как сообщает издание «», в результате были повреждены ограждение и два временных навеса на пляже, а также перевернуты шезлонги.

В соцсетях очевидцы пишут, что обломки шифера с крыш разлетались по сторонам и взлетали на приличную высоту.

Как сообщалось ранее, в Крыму синоптики несколько дней подряд выпускали штормовое предупреждение, а в Севастополе утром 8 июля было и паромов через бухту из-за сильных волн и ветра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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