Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +24
море +25

Происшествия

Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж

16:21 среда, 8 июля 2020

В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.

В краевой столице было практически парализовано движение электротранспорта.

Возле станицы Голубицкой Темрюкского района (около 25 км от Крымского моста) в море образовался смерч, который позже вышел на сушу. Как сообщает издание «», в результате были повреждены ограждение и два временных навеса на пляже, а также перевернуты шезлонги.

В соцсетях очевидцы пишут, что обломки шифера с крыш разлетались по сторонам и взлетали на приличную высоту.

Как сообщалось ранее, в Крыму синоптики несколько дней подряд выпускали штормовое предупреждение, а в Севастополе утром 8 июля было и паромов через бухту из-за сильных волн и ветра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три человека утонули за сутки в Крыму. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

В Севастополе ехавшая на вызов «скорая» попала в ДТП. Накануне в Севастополе произошло ДТП, участниками которого стали карета «скорой помощи» и легковой автомобиль.

В Крыму водитель мотоцикла сбил подростка на мопеде. В Красногвардейском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Труп найден на пожаре в общежитии в Кировском районе Крыма. Погибший мужчина найден на пожаре в селе Айвазовское Кировского района Крыма.

Власть
Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

В Крыму сотрудники полиции и Счетной палаты провели обыски на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет».

Власть
Пьяные и бутлегеры: полиция выписала 500 протоколов в Ялте

Пьяные и бутлегеры: полиция выписала 500 протоколов в Ялте

Полицейские в Ялте выписали жителям города и гостям курорта 514 протоколов об административных правонарушениях.

Коронавирус в Крыму
Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден

Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден

Говорить об улучшении ситуации в мире по заражению коронавирусом пока рано, так как пик заболеваемости все еще не пройден.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции

За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации