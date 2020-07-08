Происшествия
Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж
В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.
В краевой столице было практически парализовано движение электротранспорта.
Возле станицы Голубицкой Темрюкского района (около 25 км от Крымского моста) в море образовался смерч, который позже вышел на сушу. Как сообщает издание «», в результате были повреждены ограждение и два временных навеса на пляже, а также перевернуты шезлонги.
В соцсетях очевидцы пишут, что обломки шифера с крыш разлетались по сторонам и взлетали на приличную высоту.
Как сообщалось ранее, в Крыму синоптики несколько дней подряд выпускали штормовое предупреждение, а в Севастополе утром 8 июля было и паромов через бухту из-за сильных волн и ветра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три человека утонули за сутки в Крыму. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.
В Севастополе ехавшая на вызов «скорая» попала в ДТП. Накануне в Севастополе произошло ДТП, участниками которого стали карета «скорой помощи» и легковой автомобиль.
В Крыму водитель мотоцикла сбил подростка на мопеде. В Красногвардейском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
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Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара
В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.
4 июля
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции
За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.