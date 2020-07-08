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Пьяные и бутлегеры: полиция выписала 500 протоколов в Ялте
фото © Новости Крыма
Полицейские в Ялте выписали жителям города и гостям курорта 514 протоколов об административных правонарушениях.
Полицейские также проверили работу частных гостиниц и торговых точек. Плотность нарядов полиции в самом популярном городе-курорте была при этом увеличена.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, все это происходило в рамках комплекса упреждающих нарушение общественного порядка под названием «Курорт-2020».
В итоге, при проверке гостиниц был составлен 21 административный протокол по фактам нарушений миграционного законодательства, также выявлено пять фактов постановки иностранных граждан на фиктивный миграционный учет.
Кроме того, в рамках операции полицейскими проверили 26 торгово-развлекательных учреждений Ялты. При этом они выявили 19 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
«Из нелегального оборота изъято около 800 литров алкоголя. Зафиксировано пять фактов нарушения правил обращения с ломом и отходами черных металлов. Выявлено два факта незаконного оборота изделий и товаров, имеющих признаки контрафактности и два факта нарушения табачного законодательства РФ», - говорится в отчете.
На улицах города выявили 45 лиц с признаками опьянения, 58 единиц техники были изъяты у водителей на штрафстоянку, при этом 35 из них - это мототранспорт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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