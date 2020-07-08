Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 8 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 25 до 27 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 73 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 24, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 74 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 88 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 80 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 24 до 26 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 95 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 24 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 28, в Николаевке - 27, в Севастополе - 25, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 27, в Феодосии - 27, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 27, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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