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Общество

Призывы идти убирать лаванду с серпами и секаторами оказались фейком

17:01 среда, 8 июля 2020

Мошенники призывают людей к помощи в уборке лаванды в Бахчисарайском районе с использованием серпов и секаторов.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин опроверг фейковую информацию об «убыточном» состоянии ООО «Агрофирма «Тургеневская».

— В социальных сетях появилась фейковая информация, в которой мошенники призывают всех неравнодушных граждан помочь собрать урожай лаванды на ООО «Агрофирма «Тургеневская», кто чем может: серпами, секаторами. Удивительная фантазия у людей. Красота и аромат крымских лавандовых полей, видимо, вскружили голову отдельным представителям человечества. А, возможно, были и другие причины создания и распространения недостоверной информации о том, что у нашего сельхозтоваропроизводителя нет возможности собрать эфиромасличные и он призывает на помощь людей, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что ООО «Агрофирма «Тургеневская» обладает современным техническим оснащением для проведения уборочной кампании и не нуждается в дополнительной помощи.

На своей социальной странице в сети Интернет заместитель Председателя Правительства Крыма также акцентировал внимание на том, что лично проконтролировал старт уборочной кампании лаванды.

— Уборочная кампания лаванды началась, и она проходит на самом высоком технологическом уровне. Только что убедился лично в том, что на ООО Агрофирма «Тургеневская» уборка лаванды проходит на высочайшем профессиональном уровне. Не стоит себя утруждать покупкой серпов и секаторов: финансовое положение агрофирмы — стабильно развивающееся, — отметил вице-премьер в соцсети.

В свою очередь, директор предприятия Алексей Мишин предположил, что распространение недостоверной информации связано с происками недоброжелателей, а возможно, конкурентов. Директор ООО «Агрофирма «Тургеневская» отметил, что это — не первая фейковая информация о деятельности сельхозпредприятия. Алексей Мишин подчеркнул, что активизация «ботов» и «писателей с фантазией» свидетельствует лишь о постоянно растущем интересе к развитию эфиромасличной отрасли.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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