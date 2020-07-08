Правительство Севастополя выиграло в суде дело о торговом центре ADIZ

Собственник должен привести коммерческий объект в соответствие с выданным разрешением на строительство — или вообще снести ТЦ.

Правительство Севастополя выиграло тяжбу с ИП Усние Изейдиновой — собственницей торгового центра ADIZ на улице Хрусталева, 177а (5-й километр Балаклавского шоссе). В этом разбирательстве инициировавшая его Изейдинова требовала от исполнительной власти города признать за ней право собственности на объект в его нынешнем виде. Чиновники, отвечая «взаимностью», потребовали от предпринимательницы за счет ее же денег в течение шести месяцев привести самострой ТЦ в соответствие с выданным разрешением на строительством.

Процесс начался в августе 2018 года в Арбитражном суде Севастополя, который, выслушав доводы стороны и получив результаты строительно-технической экспертизы, вынес 2 июля решение. Во-первых, отказано в удовлетворении заявления Изейдиновой. Во-вторых, удовлетворены требования правительства Севастополя.

Изейдинова обязана в течение шести месяцев со дня вступления решения Арбитражного суда Севастополя в законную силу за счет собственных средств привести четырехэтажный ТЦ в соответствие с разрешением на строительство объекта «Реконструкция незавершенного строительством пристроенного магазина с кафе», выданным в июле 2016 года. Получиться должно двухэтажное здание высотой 9,74 метра. Если Изейдинова не сделает этого, то в течение девяти месяцев со дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда Севастополя нужно будет полностью снести самовольную постройку. Если же и это не будет выполнено, правительство города получит право самостоятельно снести это здание.

Решение суда не вступило в законную силу, стороны, участвовавшие в процессе, могут обжаловать его в 21-й арбитражный апелляционный суд.

Работа торгового центра ADIZ была принудительно приостановлена судебными приставами в феврале этого года после принятия Ленинским районным судом Севастополя соответствующего решения о здании, «которое эксплуатируются с нарушениями законодательства о пожарной безопасности и возможным возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних».

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