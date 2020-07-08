Полицейский из Евпатории давал наводки агентству ритуальных услуг

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В Крыму сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым выявили факт неправомерных действий сотрудника полиции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым выявлен факт противоправной деятельности со стороны сотрудника ОМВД России по г. Евпатории. По предварительным данным, полицейский, действуя из корыстных побуждений, оказывал содействие в осуществлении предпринимательской деятельности коммерческой организации, деятельность которой связана с оказанием ритуальных услуг.

Материалы проверки переданы в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

По данному факту МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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