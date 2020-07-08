Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции ● Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса ● Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека ● Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19
Одна смерть от COVID-19 подтверждена в Крыму за сутки
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Одна смерть от коронавируса подтверждена в Крыму за сутки. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.
С сегодняшнего дня минздрав Крыма изменил систему учета погибших в сводной таблице. Ранее там отображались все смерти граждан, у которых было подтверждено наличие коронавируса.
«Сейчас мы показываем именно истинные показатели – людей, которые умерли от коронавируса, – пояснил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. – Дело в том, что умирают от сопутствующих заболеваний в большем количестве, и если у них есть коронавирус, но он не повлек за собой смерть – то есть пациент умер не от вирусной пневмонии – то их мы и (в общероссийской системе, в которую подаются данные о смертности) не показываем».
По новой системе учета, за период пандемии в Крыму скончались из-за коронавируса 12 человек. «Каждый случай разбирается. Все эти посмертные исследования длятся до месяца: берется гистология посмертно, ткани исследуются и тому подобное. Если подтверждается, что это коронавирусная пневмония, тогда, естественно, мы это показываем», – добавил министр.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 804 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 596 пациентов, из них 18 за истекшие сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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