Власть
Новые профильные классы появятся в ялтинских школах
Ялтинские школьники в 2020-2021 учебном году смогут пройти предвузовскую подготовку и получить дополнительные знания в профильных классах по четырем новым направлениям.
Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский.
«В ялтинской средней школе-коллегиуме №1 впервые планируется открыть медицинский класс, в школе-лицее №9 появится Курчатовский класс, в средней школе №11 – психолого-педагогический, а в средней школе №2 – IT-класс. Подать заявления на прием в них учащиеся 10 классов могут уже сейчас», – рассказал он.
По словам Кутковского, в новом медицинском классе, партнером реализации образовательной программы в котором станет Ялтинский медицинский колледж, учащиеся смогут ознакомиться с медицинскими специальностями и разработками в этой сфере, получить практические навыки работы на современном учебном медицинском оборудовании, накопить социальный опыт, необходимый в будущей профессии. «Два раза в неделю для них будут организованы лекции и практические занятия в лабораториях медицинского колледжа», – уточнил начальник управления образования.
Он также обратил внимание, что партнером создания Курчатовского класса выступает НИЦ «Курчатовский институт», в котором предусмотрено знакомство учащихся одного из пятых классов школы-лицея №9 с трансдисциплинарными законами и фактами, в которых они проявляются в природе и жизни человека.
«В IT-классе школьники начнут изучение перспективных цифровых технологий, что позволит подготовить их к дальнейшему поступлению в вуз на IT специальность, а целью организации педагогического класса станет создание системы непрерывной специализированной подготовки старшеклассников, ориентированной на продолжение образования в вузах педагогического профиля», – пояснил Кутковский.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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