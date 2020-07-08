Немецкие депутаты посетили Крым по собственной инициативе

В посольстве Германии в Украине сообщили, что поездка немецких депутатов в Крым не несла официальный характер и была их собственной инициативой.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства в Twitter.

«К сожалению, мы узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право», – говорится в сообщении.

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель сообщил ранее российским СМИ о прибытии на полуостров группы евродепутатов.

МИД Украины выразило протест из-за приезда евродепутатов в Крым.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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