Происшествия
На предприятиях Крыма погибли 14 человек, еще более 100 получили травмы
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По данным за 2019 год в Крыму на предприятиях было зафиксировано 134 случая травматизма.
Об этом сообщили в Крымстате.
«Объектами наблюдения по травматизму стали 1 593 предприятия, из них каждое седьмое предприятие – малое, - рассказали в службе статистики. - Всего было травмировано 134 человека, в том числе 48 женщин, травматизм со смертельным исходом зафиксирован в 14 случаях. Подавляющее большинство травмированных на производстве со смертельным исходом – мужчины».
По данным Крымстата, общий уровень травматизма на производстве по РК составил 0,7 случаев на 1 000 работающих. Чаще всего люди на производстве травмировались из-за ДТП, падения с высоты, воздействия движущихся, разлетающихся предметов и деталей, обрушения или обвалов. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Керчи, Нижнегорском и Советском районах, а наименьшее – в Алуште.
В ведомстве уточнили, что на мероприятия по охране труда в 2019 году в Крыму было израсходовано почти 1,3 млрд рублей.
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