Власть
На полуостров через Крымский мост не пустили 30 тонн пива
Более 30 тонн пива без сопроводительных документов выявлено в ходе рейда на въезде на Крымский мост со стороны Тамани.
Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
«В двух автотранспортных средствах, направлявшихся в сторону Республики Крым, обнаружено пиво различных наименований в общем объеме более 30 тонн. В настоящее время вся нелегальная алкогольная продукцию изъята из оборота», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что нелегальную продукцию выявили в ходе проверки большегрузных автомобилей на стационарном посту ДПС ГИБДД «Тамань», расположенном на Крымском мосту, в период с 29 июня по 6 июля 2020 года.
Ответственность за перевозку пива без фиксации в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции) предусмотрена по статье 14.19 КоАП РФ. Согласно санкции статьи нарушителям – юрлицам грозит административный штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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