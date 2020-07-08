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Происшествия

На пляже в Севастополе смыло недавно уложенную плитку

В Севастополе шторм разрушил пляж «Хрустальный», расположенный в центре города. Плитку разбило волнами и частично смыло в воду.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook общественник Иван Комелов.

«Пляж «Хрустальный» смыт легким прибоем! То, что было очевидно всем, свершилось! Небольшой шторм, рейд даже не закрыт, ходят катера на Северную, смыл тротуарную плитку уложенную оператором пляжа! Деньги оператора «уплыли» в море, а горожане в разгар лета остались без пляжа», - написал Комелов.

Новая плитка на пляже «Хрустальный» была уложена в мае этого года, а 8 июля в Севастополе произошел первый шторм

Фото со страницы Ивана Комелова в Facebook

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе произошло массовое ДТП. Пострадали двое человек, которые были срочно госпитализированы в городскую больницу.

Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж. В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.

На предприятиях Крыма погибли 14 человек, еще более 100 получили травмы. По данным за 2019 год в Крыму на предприятиях было зафиксировано 134 случая травматизма.

Три человека утонули за сутки в Крыму. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

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