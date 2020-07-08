Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден

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Говорить об улучшении ситуации в мире по заражению коронавирусом пока рано, так как пик заболеваемости все еще не пройден.

Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что в первые 12 недель эпидемии в мире выявили 400 тыс. случаев, а теперь такие показатели регистрируются за несколько дней.

«За минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения. Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», - убежден Гебрейесус.

По его данным, количество зараженных в мире превышает 11,4 млн человек, из которых более полумиллиона больных скончались. Одни страны сумели снизить уровень смертности, однако есть государства, где количество умерших только растет.

В ВОЗ также отметили, что в июне был отмечен «большой прирост новый случаев заболевания», однако показатели смертности не увеличиваются. Это связано с тем, что врачи во многих странах получили опыт лечения инфекции. Тем не менее, это может произойти, предупредили в организации.

Особенную озабоченность ВОЗ высказывает из-за ежедневного прироста зараженных. Так, в апреле и мае по всему миру регистрировали около сотни тысяч новых случаев, а теперь по 200 тысяч. Эксперты не связывают высокий процент выявления с массовым тестированием граждан, а считают, что именно вирус «набирает обороты».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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