Мобильная связь в России может еще подорожать

Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет Content Review.

В список компаний, повысивших тарифы, входит и оператор МТС, услугами которого пользуется часть жителей Крыма.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, повышение тарифов позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии. Однако увеличение расходов на связь может стать особенно заметным и болезненным для населения на фоне снижения их доходов, вызванного все той же пандемией коронавируса.

«Операторы неоднократно корректировали тарифы в первом полугодии, но если МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» делали это только с частью тарифов и начали еще до введения режима самоизоляции из-за коронавируса, то Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае», - пишет «КоммерсантЪ».

По оценке Федеральной антимонопольной службы, в среднем за месяц Tele2 увеличила тарифы на 10%. ФАС потребовала от компании отменить это повышение.

Как сообщалось ранее, операторы связи с июня 2020 года начали повышать тарифы на роуминг в Крыму и Севастополе. Этим также заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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