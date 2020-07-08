Курортный сезон
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Места в отелях и пансионатах Крыма закончатся к концу июля
фото © Новости Крыма
Закрытые для туристов границы могут породить дефицит мест для отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края.
Такое мнение высказал в ходе онлайн-конференции Travel Workshop директор одного из крупнейших в России туроператоров Сергей Ромашкин, сообщает Ассоциация туроператоров.
По словам Ромашкина, сезон-2020 выдался экстраординарным: поздно стартовал, но проходит очень интенсивно. 90% всех продаж на внутреннем рынке приходится на Крым и курорты Краснодарского края. Для сравнения, в прошлом году Крым и Краснодарский край обеспечивали 50% продаж, Москва и Санкт-Петербург – 10%, курорты Кавказских Минеральных вод - примерно 5%, остальные внутренние направления собирали по 2-3%.
«По нашим расчетам, при текущей динамике продаж туров свободные места на курортах Краснодарского края закончатся к 20-25 июля», - считает Ромашкин.
При этом выходом для тех, кто не успеет забронировать места в отелях, санаториях и пансионатах в Крыму и Краснодарском крае, станет Абхазия, которая готова открыть свои курорты с середины июля.
Кроме того, туроператоры видят выход в новых направлениях, которые ранее не пользовались особой популярностью – к примеру, Калининград, где возможен как отдых на побережье, так и экскурсионные программы.
Ромашкин также развенчал мифы, что на отечественных курортах все очень дорого.
«По нашей статистике, средний чек на проживание с двухразовым питанием на черноморском побережье составляет от 2500 руб. в сутки на человека, т.е. на 10 дней размещение обойдется в 25 тыс. руб. на одного. С учетом перевозки, в среднем отдых на черноморском побережье обойдется от 30-33 тыс. руб. на 10 дней», - подчеркнул глава фирмы-туроператора и добавил, это сопоставимо по цене с отдыхом за рубежом.При этом туристу стоит учитывать, что качество отдыха с зарубежьем все же разнится: российские отели категории 4 и 5* - это не массовый сегмент в России, в Краснодарском крае таких объектов 40-45, в Крыму – не более 15.
«Заполнить 15 пятизвездочных отелей в Крыму возможно по любым ценам, что сейчас и происходит», - пояснил Сергей Ромашкин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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