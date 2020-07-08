Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом

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Мэр Ялты неожиданно решил,что власти Ниццы, Баден-Бадена, городов Итальянской Ривьеры «изучают опыт Ялты по организации жизни города и проведению курортного сезона в период пандемии».

Об этом заявил глава администрации крымской курортной столицы Иван Имгрунт.

«Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией очень повлиял на наши взаимоотношения, за эти два-три месяца наши города стали ближе. Мы в постоянной переписке, обмениваемся опытом по организации жизни наших городов в новых условиях», – пояснил он.

По словам Имгрунта, особенно теплые отношения у Ялты сложились с Ниццей, Баден-Баденом, итальянскими городами-побратимами и партнерами. Накануне пандемии коронавируса, напомнил он, делегация из Ялты успела побывать в Ницце и планирует новые визиты во Францию.

«Если раньше мы общались раз в полгода, то сейчас – практически каждый день, а после окончательной победы над пандемией, думаю, что наше сотрудничество станет еще более плотным в различных сферах – культуры, спорта, науки, бизнеса, инвестиций, будем обмениваться коллективами», – выразил уверенность глава администрации крымского города.

Он добавил, что, в частности, обсуждается возможность проведения в Ницце Международной премии имени Чехова, куда будут вовлечены города-побратимы Ялты, находящиеся в Италии, Германии, Турции и Франции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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