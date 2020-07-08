Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +19
море +24

Власть

Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом

18:59 среда, 8 июля 2020
Ялта
Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом

фото © Форпост

Мэр Ялты неожиданно решил,что власти Ниццы, Баден-Бадена, городов Итальянской Ривьеры «изучают опыт Ялты по организации жизни города и проведению курортного сезона в период пандемии».

Об этом заявил глава администрации крымской курортной столицы Иван Имгрунт.

«Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией очень повлиял на наши взаимоотношения, за эти два-три месяца наши города стали ближе. Мы в постоянной переписке, обмениваемся опытом по организации жизни наших городов в новых условиях», – пояснил он.

По словам Имгрунта, особенно теплые отношения у Ялты сложились с Ниццей, Баден-Баденом, итальянскими городами-побратимами и партнерами. Накануне пандемии коронавируса, напомнил он, делегация из Ялты успела побывать в Ницце и планирует новые визиты во Францию.

«Если раньше мы общались раз в полгода, то сейчас – практически каждый день, а после окончательной победы над пандемией, думаю, что наше сотрудничество станет еще более плотным в различных сферах – культуры, спорта, науки, бизнеса, инвестиций, будем обмениваться коллективами», – выразил уверенность глава администрации крымского города.

Он добавил, что, в частности, обсуждается возможность проведения в Ницце Международной премии имени Чехова, куда будут вовлечены города-побратимы Ялты, находящиеся в Италии, Германии, Турции и Франции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов заявил о невозможности возврата к ограничениям по коронавирусу. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отсутствии возможности возобновить ограничения по коронавирусу в случае обострения ситуации.

Немецкие депутаты посетили Крым по собственной инициативе. В посольстве Германии в Украине сообщили, что поездка немецких депутатов в Крым не несла официальный характер и была их собственной инициативой.

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов. В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

В Крыму снова ждут Путина. В Крыму снова ждут президента России Владимира Путина.

Водный кризис
«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду

«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду

Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

Силовики провели обыск на провластном телеканале «Миллет» в Крыму

В Крыму сотрудники полиции и Счетной палаты провели обыски на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет».

Власть
Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом

Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом

Мэр Ялты неожиданно решил,что власти Ниццы, Баден-Бадена, городов Итальянской Ривьеры «изучают опыт Ялты по организации жизни города и проведению курортного сезона в период пандемии».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации