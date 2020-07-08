Курортный сезон
Развитие сюжета: В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена ● Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах ● На 13 популярных в Севастополе пляжах полностью запретили купаться ● В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей ● В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона
Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму
фото © booking.mosturflot.ru
Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.
В Ялте и Севастополе туристы будут сходить на берег для прогулок и экскурсий.
Компания «Черноморские круизы» планирует запустить «Князь Владимир» в первый рейс 19 июля.
— Мы на 99,9% уверены в этом, — отметили КП-Крым в компании. — Весь рейс продали, он в продаже закрыт.
В отличие от предыдущих сезонов, когда на кольцевой маршрут по Черному морю можно было приобрести билеты из любого порта посещения, в этом году порт отправления и порт возвращения один — это Сочи.
Как пояснили в «Черноморских круизах», это связано с требованиями Роспотребнадзора по причине угрозы распространения коронавируса. По этой причине «Князь Владимир» будет останавливаться в Новороссийске, Ялте и Севастополе только для экскурсионной программы.
Также в этом году нет возможности выбрать продолжительность круиза — от выхода из Сочи до возвращения маршрут рассчитан на 6 ночей. Стоимость — от 74 тысяч рублей за каюту на двоих с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол», до 186 тысяч рублей в зависимости от класса и палубы.
Для участия в круизе пока нет необходимости оформлять справки об отсутствии контакта с больными COVID-19. Более точная информация появится на сайте «Черноморских круизов» ближе к выходу судна из порта Сочи.
Напомним, в марте и апреле компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.
Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму расширили список льготников, имеющих право на бесплатный проезд. В Республике Крым расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.
Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании. Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
Число обслуживаемых рейсов в аэропорту Симферополя вышло на уровень 2019-го. Аэропорт Симферополь вернулся к прошлогодним показателям по числу обслуживаемых рейсов в сутки.
Три человека утонули за сутки в Крыму
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции
За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
22 часа назад
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
24 часа назад
Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса
Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.