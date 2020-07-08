Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму

фото © booking.mosturflot.ru

Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.

В Ялте и Севастополе туристы будут сходить на берег для прогулок и экскурсий.

Компания «Черноморские круизы» планирует запустить «Князь Владимир» в первый рейс 19 июля.

— Мы на 99,9% уверены в этом, — отметили КП-Крым в компании. — Весь рейс продали, он в продаже закрыт.

В отличие от предыдущих сезонов, когда на кольцевой маршрут по Черному морю можно было приобрести билеты из любого порта посещения, в этом году порт отправления и порт возвращения один — это Сочи.

Как пояснили в «Черноморских круизах», это связано с требованиями Роспотребнадзора по причине угрозы распространения коронавируса. По этой причине «Князь Владимир» будет останавливаться в Новороссийске, Ялте и Севастополе только для экскурсионной программы.

Также в этом году нет возможности выбрать продолжительность круиза — от выхода из Сочи до возвращения маршрут рассчитан на 6 ночей. Стоимость — от 74 тысяч рублей за каюту на двоих с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол», до 186 тысяч рублей в зависимости от класса и палубы.

Для участия в круизе пока нет необходимости оформлять справки об отсутствии контакта с больными COVID-19. Более точная информация появится на сайте «Черноморских круизов» ближе к выходу судна из порта Сочи.

Напомним, в марте и апреле компания «Черноморские круизы» отменила сразу несколько турне на лайнере «Князь Владимир». Произошло это из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, который ввели в Краснодарском крае.

Туристам, купившим билеты, предложили несколько вариантов компенсаций: либо перенести дату круиза с сохранением условий бронирования, либо запросить возврат средств за путевку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расширили список льготников, имеющих право на бесплатный проезд. В Республике Крым расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.

Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании. Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.

Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.

Число обслуживаемых рейсов в аэропорту Симферополя вышло на уровень 2019-го. Аэропорт Симферополь вернулся к прошлогодним показателям по числу обслуживаемых рейсов в сутки.