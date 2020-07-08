Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Оперативные данные по состоянию на утро 8 июля озвучили в пресс-службе правительства города.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровели 199 человек, 5 человек умерло», - сообщили в правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 142 человека, в городской больнице № 9 – 95 человек. Под наблюдением по месту жительства – 966 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Туда на две недели отправляются люди, приехавшие из-за границы, а также те, кто контактировал с ранее заболевшими COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса. Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.

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