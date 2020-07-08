Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Одна смерть от COVID-19 подтверждена в Крыму за сутки ● В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции ● Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса ● Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека ● Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Оперативные данные по состоянию на утро 8 июля озвучили в пресс-службе правительства города.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровели 199 человек, 5 человек умерло», - сообщили в правительстве.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 142 человека, в городской больнице № 9 – 95 человек. Под наблюдением по месту жительства – 966 человек.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Туда на две недели отправляются люди, приехавшие из-за границы, а также те, кто контактировал с ранее заболевшими COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса. Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.
Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19. Военный врач из Севастополя Станислав вошел в группу добровольцев, которые испытывают вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости.
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