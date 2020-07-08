Какой сегодня праздник 8 июля

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Сегодня, 8 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

Сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.

День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

8 июля Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и святой благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Святые Петр и Феврония дали пример идеальной христианской семьи. Именно за это они удостоены церковного почитания, именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.

Святые канонизированы в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

День семьи в Украине

Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.

Также сегодня, 8 июля, отмечают такие праздники:

- День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России

- День обнаруженных заначек

- День общения со вселенной

- Всемирный день борьбы с аллергией

- Всемирный день разоблачений (World Disclosure Day)

- День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) в США

- День отца в Уругвае

- День инвалидов и пожилых людей в Таджикистане

Сегодня именины празднуют: Петр, Прокопий, Давид, Константин, Федор, Феодора, Денис, Изабелла, Ефросиния (Евфросиния), Виргиния, Дементий (Дометий), Евтропия, Леонида, Ливия, Симон (Симеон), Феврония.

Что происходило 8 июля в прошлые годы

52 - принята дата основания Парижа.

1573 - Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.

1618 - за «околдование» французской королевы была казнена камеристка Марии Медичи.

1659 - Битва под Конотопом.

1663 - английский король объявил Хартию Род-Айленду, которая оставалась конституцией острова вплоть до 1842 года.

1686 - австрийские войска освободили Буду от турецкого владычества, длившегося с 1541 года.

1709 - Полтавская битва.

1777 - Вермонт стал 1-м штатом, отменившим рабство.

1796 - государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

1889 - вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».

1901 - во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах10 км/час.

1907 - в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом.

1915 - указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей. Массовое восстание казахских племен было жестоко подавлено.

1918 - в Киеве создан Государственный Сенат Украины.

1920 - английская колония Восточная Африка переименована в Кению.

1958 - совершил первый полет первый послевоенный немецкий вертолеттрехместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.

1969 - Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.

1972 - президент США Никсон объявил о том, что СССР в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов.

2008 - Чешская Республика стала 18-м членом Европейского космического агентства.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 июля. Какие праздники будут завтра?

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