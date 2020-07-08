Общество
Какой сегодня праздник 8 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 8 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всероссийский день семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.
Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.
День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
8 июля Церковь чтит память святых благоверных князя Петра и святой благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев.
Святые Петр и Феврония дали пример идеальной христианской семьи. Именно за это они удостоены церковного почитания, именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.
Святые канонизированы в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
День семьи в Украине
Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Сложно переоценить роль семьи для каждого из нас. С семьи начинается жизнь, в семье происходит формирование личности, семья является источником любви и уважения, на которых строится цивилизованное общество и без которых не может существовать человек.
Также сегодня, 8 июля, отмечают такие праздники:
- День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России
- День обнаруженных заначек
- День общения со вселенной
- Всемирный день борьбы с аллергией
- Всемирный день разоблачений (World Disclosure Day)
- День шоколада с миндалем (National Chocolate with Almonds Day) в США
- День отца в Уругвае
- День инвалидов и пожилых людей в Таджикистане
Сегодня именины празднуют: Петр, Прокопий, Давид, Константин, Федор, Феодора, Денис, Изабелла, Ефросиния (Евфросиния), Виргиния, Дементий (Дометий), Евтропия, Леонида, Ливия, Симон (Симеон), Феврония.
Что происходило 8 июля в прошлые годы
52 - принята дата основания Парижа.
1573 - Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.
1618 - за «околдование» французской королевы была казнена камеристка Марии Медичи.
1659 - Битва под Конотопом.
1663 - английский король объявил Хартию Род-Айленду, которая оставалась конституцией острова вплоть до 1842 года.
1686 - австрийские войска освободили Буду от турецкого владычества, длившегося с 1541 года.
1709 - Полтавская битва.
1777 - Вермонт стал 1-м штатом, отменившим рабство.
1796 - государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
1889 - вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».
1901 - во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах10 км/час.
1907 - в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом.
1915 - указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей. Массовое восстание казахских племен было жестоко подавлено.
1918 - в Киеве создан Государственный Сенат Украины.
1920 - английская колония Восточная Африка переименована в Кению.
1958 - совершил первый полет первый послевоенный немецкий вертолеттрехместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.
1969 - Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.
1972 - президент США Никсон объявил о том, что СССР в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов.
2008 - Чешская Республика стала 18-м членом Европейского космического агентства.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 июля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно, кто может приехать на Koktebel Jazz Party в этом году. Саксофонист-виртуоз, композитор и один из двух арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня, который недавно выпустил альбом Dreamlike Forest, рассказал в о том, каких исполнителей можно ждать на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму в этом году.
Седьмой Крымский военно-исторический фестиваль проведут с 4 по 6 сентября. Фестиваль ознаменует открытие круглогодичного парка живой истории «Федюхины высоты».
В Никитском саду - пик цветения магнолии крупноцветковой. Королева июльских фоторепортажей в Никитском саду – крупноцветковая магнолия.
Какой сегодня праздник 6 июля. Сегодня, 6 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили
Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.
Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса
Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.
Назван ответ России на удар Украины по Крыму
Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
12 часов назад
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
14 часов назад
В Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар
17 часов назад
Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг
Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.