Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев ● Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг ● В Симферополе жалуются на забитые трубы ● Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища ● Водохранилища в Крыму продолжают стремительно терять воду
«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду
фото © Новости Крыма
Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.
«Всем нам необходимо должным образом относиться к воде и понимать, что водный ресурс – исчерпаем, если не проводить соответствующий ряд мероприятий по его сохранению, экономии и рациональному использованию, то это приведет к необратимым последствиям», – говорится в сообщении.
В ведомстве привели перечень рекомендуемых мер по экономному использованию воды:
- Принимайте душ – расход воды в несколько раз меньше, чем принятие ванны. Процедуры личной гигиены – обязательное ежедневное мероприятие, но при использовании душа расход составит – 30–50 литров воды. Если же говорить о наполненности ванной - то уйдет 130–180 литров.
- При использовании душа, рекомендуем установить водосберегающую душевую лейку. Такое приспособление сократит расход воды более чем на 40%.
- Наиболее экономный режим потребления воды в стиральной машине происходит при полной загрузке.
- Занимайтесь поливом в вечернее время – так влага меньше испаряется.
- Установите систему капельного полива – она наиболее экономная.
- Выполните ремонтные работы всех сантехнических приборов, которые имеют даже малую утечку воды. Капля воды из текущего крана не нанесет весомый ущерб. Год эксплуатации такого сантехнического прибора нанесет урон в 20 тысяч литров просто спущенной воды в канализацию.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду
Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.
Водный кризис
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