Бюджетное путешествие: крымчанин отправился автостопом к Охотскому морю

Пока жители России съезжаются на отдых в недешевый Крым, обитатели полуострова тоже отправляются в путешествия к морю – гораздо более экстремальные и бюджетные.

Крымчанин автостопом добрался до Охотского моря. Чтобы преодолеть 13 тысяч километров, ему понадобилось палатка, спальный мешок, кружка и 4 тысячи рублей. Уложился за 28 суток: часть пути проехал на грузовых поездах, остальное – на попутных машинах.

В пути питался, в основном, гречкой и чаем. Периодически его подкармливали водители попуток.

Добравшись до Магадана, крымчанин намерен продолжить путешествие по северо-востоку России: он планирует побывать в поселке Зыряновка, где в середине прошлого века размещалось управление Зырянлага – исправительно-трудового лагеря, действовавшего в структуре Дальстроя.

Конечной целью путешествия крымчанина является озеро Джека Лондона – один из самых красивых водоемов Дальнего Востока. Местные жители рассказывают приезжим, что когда озеро обнаружили, на его берегу нашли книгу Джека Лондона «Мартен Иден». На самом деле руководитель первой геологической экспедиции на Колыму, обнаружившей в тех местах золото, Билибин был поклонником писателя и предлагал назвать его именем один из географических объектов. В итоге в 1932 другой любитель Лондона – геолог Скорняков, работая в окрестностях озера, назвал его в честь американского писателя.

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