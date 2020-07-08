Общество
Бесстрашные «островитяне»: какой социологи увидели молодежь Крыма
фото © Новости Крыма
Ученые из КФУ провели опрос среди представителей крымской молодежи и выяснили, что у них нет барьера перед «другими» людьми, но очень силен так называемый «островной» менталитет.
О результатах исследования рассказал доцент кафедры социологии философского факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Зоткин на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Он отметил, что всего было опрошено более 1 тыс. крымчан в возрасте от 18 до 35 лет. Оказалось, что крымская молодежь не боится связать себя узами брака с людьми иных религий, политических убеждений и социального статуса.
Положительное отношение молодые крымчане продемонстрировали и к людям других национальностей - готовы взаимодействовать с ними во многих аспектах жизни. «Сейчас среди крымской молодежи есть несколько устойчивых тенденций. Она открыта к внешнему миру, толерантна и доброжелательна. Это достаточно устойчивый культурный тренд», - сказал Зоткин.
Декан факультета психологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Евгений Черный объяснил такую положительную тенденцию. По его словам, молодые люди всегда чувствуют себя свободнее, чем предыдущее поколение: «молодежь не ограничена стереотипами, им чужда ксенофобия и отсутствие толерантности».
Еще одной особенностью молодых крымчан специалисты назвали сильную региональную идентичность - своеобразный «островной менталитет».
«Крымчане по своему самоощущению в некоторой степени островитяне, - считает социолог. – В отличие от других региональных молодежных групп, жители полуострова больше привязаны к своему региону. Эта идентичность основана на определении «остров Крым».
Психиатр Черный добавил, что предыдущие исследования уже не раз доказывали «островной» менталитет жителей региона. Возможно, значимую роль в этом играет политика, отметил эксперт.
В целом ученые охарактеризовали крымскую молодежь как активную социальную группу, представители которой далеки от религии и политики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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