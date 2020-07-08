Аномальная жара и химия: ждать ли новых выбросов на «Крымском титане»

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В июльские дни аномальной жары в Крыму представители правительства и парламента республики посетили химические предприятия на севере Крыма, в том числе филиал ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, где позапрошлым летом произошел выброс химических веществ.

О ситуации на предприятии рассказал глава комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов.

«На заводе «Крымский титан» в Армянске идет строительство первой очереди установки нейтрализации кислых стоков, что позволит перерабатывать до 75% сливаемых кислот. Впоследствии вторая очередь на 100% закроет потребность предприятия в нейтрализации стоков, а ввод в эксплуатацию третьей очереди позволит переработать ранее собранные в накопителе стоки», – приводит слова Шаповалова пресс-служба Госсовета РК.

По его словам, для наполнения кислотонакопителя используется подземная вода, получаемая из пробуренных скважин, оснований для тревоги нет.

«Поддержание объема воды на необходимом уровне постоянно проверяется контролирующими службами. На данный момент эта отметка выше нормы, что исключает вероятность повторения ситуации 2018 года, когда кислотонакопитель пересох», – заверил Шаповалов.

В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» – филиала ООО «Титановые инвестиции». Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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