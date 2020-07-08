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Власть

Алуште пообещали дать 18 млн рублей на ремонт набережной и берегоукрепление

15:38 среда, 8 июля 2020
Алушта

Власти Крыма выделят Алуште 18,6 млн рублей на ремонт участка набережной и берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате штормов.

Соответствующее постановление подписал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

«Распределить в  2020  году иной межбюджетный  трансферт бюджетам муниципальных образований Республики Крым на непредвиденные расходы для проведения противоаварийных мероприятий за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым», – сказано в документе.

В частности, 13 млн рублей планируется потратить на ремонт берегоукрепительных сооружений в районе Ротонды, 5,6 млн рублей – на ремонт набережной в Профессорском уголке на участке между рекой Чельменчи и пляжем «Политехник».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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