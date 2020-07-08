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Коронавирус в Крыму

Аксенов заявил о невозможности возврата к ограничениям по коронавирусу

16:33 среда, 8 июля 2020
Аксенов заявил о невозможности возврата к ограничениям по коронавирусу

фото © Uznayvse.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отсутствии возможности возобновить ограничения по коронавирусу в случае обострения ситуации.

Об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции.

«Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, в части решения об открытии бизнеса, могут иметь еще худшие последствия, – сказал Аксенов. – Считаю, что возврата к прежнему – откатываться к ограничениям – физической возможности нет. При этом еще раз подчеркну, что за жизнь каждого гражданина готовы бороться. В Крыму 956 коек в резерве, чуть менее 10% заполнено».

Глава Крыма отметил, что нужно научиться работать в новых условиях. «На мой взгляд, уже стоит научиться выживать в тех условиях, которые есть, научиться бороться с пандемией – коронавирус от нас уже никуда не уйдет», – заявил он.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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