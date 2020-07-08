Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев

фото © www.province.ru

Качество воды в районах Симферополя, откуда поступали жалобы на ржавую воду, проверят контрольными замерами.

Об этом во время онлайн-конференции завил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Мы знаем об этой ситуации. Нам поступают сообщения, это не во всех районах города, там единичные сообщения. Дйствительно был большой объем воды, у нас были ливни, в результате которых мы получили за 3-4 дня более 20 млн кубометров притока в Симферопольское водохранилище. Возможно, в связи с этим, на определенном этапе очистные сооружения не справлялись с очисткой воды. Тем не менее, послезавтра будут проведены замеры, — пообещал Аксенов.

Также глава Крыма напомнил, что в республике в рамках нацпроекта «Экология» реализуется федеральный проект «Чистая вода»:

— До 2024 года мы на 11% этот показатель должны увеличить и в течение последующих трех лет обеспечить всех чистой питьевой водой, — подчеркнул Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории пообещали благоустроить дворы и скверы. В Евпатории активно ведутся работы по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в рамках исполнения Национального проекта «Жилье и городская среда».

Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг. Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.

Симферопольский «Горсвет» потратит миллион на лампочки. Муниципальное бюджетное учреждение Симферополя «Горсвет» закупит лампы уличного освещения на сумму в 935 тысяч рублей.

В Симферополе жалуются на забитые трубы. Жители Симферополя жалуются на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают на странице предприятия «Вода Крыма» соответствующие фото в доказательство.