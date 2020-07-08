Водный кризис
Развитие сюжета: Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг ● В Симферополе жалуются на забитые трубы ● Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища ● Водохранилища в Крыму продолжают стремительно терять воду ● Жителям района в Крыму будут привозить за деньги питьевую воду
Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев
фото © www.province.ru
Качество воды в районах Симферополя, откуда поступали жалобы на ржавую воду, проверят контрольными замерами.
Об этом во время онлайн-конференции завил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Мы знаем об этой ситуации. Нам поступают сообщения, это не во всех районах города, там единичные сообщения. Дйствительно был большой объем воды, у нас были ливни, в результате которых мы получили за 3-4 дня более 20 млн кубометров притока в Симферопольское водохранилище. Возможно, в связи с этим, на определенном этапе очистные сооружения не справлялись с очисткой воды. Тем не менее, послезавтра будут проведены замеры, — пообещал Аксенов.
Также глава Крыма напомнил, что в республике в рамках нацпроекта «Экология» реализуется федеральный проект «Чистая вода»:
— До 2024 года мы на 11% этот показатель должны увеличить и в течение последующих трех лет обеспечить всех чистой питьевой водой, — подчеркнул Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг. Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.
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