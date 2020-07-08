Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму

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Рекордные показатели заражения коронавирусом в прошедшие выходные объясняются массовым заболеванием строителей на одной из стройплощадок.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во время онлайн-конференции ТАСС.

В воскресенье, 5 июля, глава Крыма сообщил, что в республике заразилось рекордное количество человек за сутки – 38 человек. На следующий день межрегиональное управление Роспотребнадзора отметило, что за день не выявлено ни одного случая заражения. Тем не менее, накануне вновь говорилось о 28 новых случаях заражения. По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявили 804 больных COVID.

По его словам, локальные вспышки заболевания не несут угрозы для туристов, отдыхающих в курортах полуострова.

«Скачки связаны с тем, что заражения произошли в конкретном очаге. В данном случае это строительный объект. В строительном городке была обнаружена инфекция, все строителей там же определили на карантин, заменили полностью сотрудников пищеблока.

Все это происходило в замкнутом пространстве. Мы ожидали высокий уровень заражения, но в рамках очага. Это не по всей республике, а локальная ситуация. Не исключено, что на строительной площадке может быть еще 20-30 заражений», - пояснил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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