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Коронавирус в Крыму

Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму

21:12 среда, 8 июля 2020
Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму

фото © iz.ru

Рекордные показатели заражения коронавирусом в прошедшие выходные объясняются массовым заболеванием строителей на одной из стройплощадок.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал во время онлайн-конференции ТАСС.

В воскресенье, 5 июля, глава Крыма сообщил, что в республике заразилось рекордное количество человек за сутки – 38 человек. На следующий день межрегиональное управление Роспотребнадзора отметило, что за день не выявлено ни одного случая заражения. Тем не менее, накануне вновь говорилось о 28 новых случаях заражения. По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявили 804 больных COVID.

По его словам, локальные вспышки заболевания не несут угрозы для туристов, отдыхающих в курортах полуострова.

«Скачки связаны с тем, что заражения произошли в конкретном очаге. В данном случае это строительный объект. В строительном городке была обнаружена инфекция, все строителей там же определили на карантин, заменили полностью сотрудников пищеблока.

Все это происходило в замкнутом пространстве. Мы ожидали высокий уровень заражения, но в рамках очага. Это не по всей республике, а локальная ситуация. Не исключено, что на строительной площадке может быть еще 20-30 заражений», - пояснил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Одна смерть от COVID-19 подтверждена в Крыму за сутки. Одна смерть от коронавируса подтверждена в Крыму за сутки. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.

В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса. Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.

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