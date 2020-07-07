Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +32
море +26

Водный кризис

Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг

Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг

фото © Новости Крыма

Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

По информации предприятия, 9 июля с 9:00 до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне «Старый город», на улицах Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Луговая, Зои Жильцовой, Тургенева, Кечкеметская, Ковыльная (частный сектор) и проспекте Победы.

Кроме того, на день без воды останутся микрорайоны «Битак», «Петровская Балка», «Марьино», микрорайон улиц Мате Залки и 51-й Армии, «Солнечная Долина», «Айкаван», «Ана-Юрт», «Белое», «Каменка», «Свобода», «Хошкельды», «Сергеевка», «Новосергеевка».

Ограничение также коснется садовых товариществ «Горки» и «Строитель» и сел Акрополис и Строгановка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе жалуются на забитые трубы. Жители Симферополя жалуются на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают на странице предприятия «Вода Крыма» соответствующие фото в доказательство.

В Симферополе 16 улиц остались без света. Сегодня, 7 июля, обесточены дома на 16 улицах Симферополя. Света не будет до 17 часов.

Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя. Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.

Пятая часть мусоровозов в Симферополе простаивает из-за поломок. Вывоз мусора с контейнерных площадок в Симферополе ежедневно осуществляют 37 специальных машин.

Власть
Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов

Лицо Симферополя: в кабинете мэра больше духов, чем документов видео

В Симферополе бурно обсуждают работу главы городской администрации Елены Проценко.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Власть
Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Ни граждан, ни сала, ни колбасы: украинцев не пускают в Крым

Россельхознадзор отчитался о том, сколько не пропустил продуктов в Крым с территории материковой Украины.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации