Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг

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Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

По информации предприятия, 9 июля с 9:00 до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать в микрорайоне «Старый город», на улицах Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Луговая, Зои Жильцовой, Тургенева, Кечкеметская, Ковыльная (частный сектор) и проспекте Победы.

Кроме того, на день без воды останутся микрорайоны «Битак», «Петровская Балка», «Марьино», микрорайон улиц Мате Залки и 51-й Армии, «Солнечная Долина», «Айкаван», «Ана-Юрт», «Белое», «Каменка», «Свобода», «Хошкельды», «Сергеевка», «Новосергеевка».

Ограничение также коснется садовых товариществ «Горки» и «Строитель» и сел Акрополис и Строгановка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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