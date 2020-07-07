Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем

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Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.

Об этом сообщает правительство города.

«Особенно это касается пожилых людей, маленьких детей, а также тех, кто страдает артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль. Как правило, это время до 10.00 и после 16.00 часов. А вот если погода очень жаркая, когда температура поднимается до 30°C и выше, то прогулки лучше совершать до 9.00 и после 19.00–20.00 часов», – говорится в сообщении.

Власти отметили, что это же касается и поездок на работу.

«Те, чей рабочий день начинается в 8.00-09.00, еще успевают застать утреннюю прохладу. Однако если день ожидается жарким, рекомендуем выйти из дома раньше обычного графика, чтобы добираться до работы было комфортнее», – говорится в сообщении.

Власти рекомендуют брать с собой питьевую воду и головные уборы, носить с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте.

«В часы же вечерней прохлады старайтесь не сокращать физическую активность. Малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны», – говорится в сообщении.

На минувших выходных в Симферополе был установлен температурный рекорд. Последний раз о температурном рекорде в Крыму сообщали в марте 2020 года, когда максимальная температура воздуха составила +25,2 градусов.

В Крыму предупреждают об аномальной жаре до 8 июля. Температура воды в Азовском море у берегов Крыма уже прогрелась до +27°.

В Севастополе 7 июля будет малооблачно. Температура воздуха ночью 21-23°, днем 31-33°.

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