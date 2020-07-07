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Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя
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Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.
Пляжи Севастополя, которые должны были быть приведены их операторами в порядок к 15 июня, не готовы к приему отдыхающих.
Такое вынужденное признание сделал сегодня врио губернатора Михаил Развожаев.
Перед этим к нему публично обратилась заслуженная артистка России Ольга Панкратова, шокированная обстановкой возле пляжа парка Победы, — одного из массовых и любимых мест морских купаний жителей и гостей города, — который находится в ведении скандально известного госучреждения «Парки и скверы».
«Михаил Развожаев, как же так? Что это за свалка на городском пляже в разгар сезона? Почему такое возможно в парке Победы?! Как такое вообще допустимо в городе-герое?!», — возмутилась Панкратова, оставив соответствующие сообщение в Facebook.
О том, что там существуют проблемы, было известно давно. 16 июня на пляже парка Победы произошло ЧП: на женщину упал теневой навес, из-за чего она получила закрытую черепно-мозговую травму. За проверку происшествия взялся Следком, который должен оценить действия тех, кто принимали пляж и конструкции на нем в эксплуатацию.
Тогда руководитель департамента горхоза Севастополя Горлов сослался на то, что пляж из-за проводимого капремонта набережной в полноценном режиме не работает, а значит, ответственность за жизнь отдыхающих несут сами отдыхающие. Об этом же в мае говорил замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, курирующий ЖКХ в целом и Горлова в частности. После этого, 23 июня, Развожаев отчитал чиновников и распорядился привести пляж в нормальное состояние.
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