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Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

фото © ruinformer

Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.

Пляжи Севастополя, которые должны были быть приведены их операторами в порядок к 15 июня, не готовы к приему отдыхающих.

Такое вынужденное признание сделал сегодня врио губернатора Михаил Развожаев.

Перед этим к нему публично обратилась заслуженная артистка России Ольга Панкратова, шокированная обстановкой возле пляжа парка Победы, — одного из массовых и любимых мест морских купаний жителей и гостей города, — который находится в ведении скандально известного госучреждения «Парки и скверы».

«Михаил Развожаев, как же так? Что это за свалка на городском пляже в разгар сезона? Почему такое возможно в парке Победы?! Как такое вообще допустимо в городе-герое?!», — возмутилась Панкратова, оставив соответствующие сообщение в Facebook.

О том, что там существуют проблемы, было известно давно. 16 июня на пляже парка Победы произошло ЧП: на женщину упал теневой навес, из-за чего она получила закрытую черепно-мозговую травму. За проверку происшествия взялся Следком, который должен оценить действия тех, кто принимали пляж и конструкции на нем в эксплуатацию.

Тогда руководитель департамента горхоза Севастополя Горлов сослался на то, что пляж из-за проводимого капремонта набережной в полноценном режиме не работает, а значит, ответственность за жизнь отдыхающих несут сами отдыхающие. Об этом же в мае говорил замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, курирующий ЖКХ в целом и Горлова в частности. После этого, 23 июня, Развожаев отчитал чиновников и распорядился привести пляж в нормальное состояние.

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Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя

Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.

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