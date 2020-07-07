Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19

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Военный врач из Севастополя Станислав вошел в группу добровольцев, которые испытывают вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Исследования проводят Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным пресс-службы ведомства, состояние всех участников эксперимента стабильно хорошее. Севастополец подтвердил, что жалоб на самочувствие у него нет.

«Чувствую себя замечательно, температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям», - сказал Станислав.

Он рассказал, что за время в стационаре успел соскучиться по семье и работе, а первым делом после завершения исследования вакцины обнимет жену и детей и отвезет всех в зоопарк в Ялту. По словам жены Станислава Яны, севастополец был так уверен в том, что должен испытать на себе вакцину, что ей ничего не оставалось, кроме как принять это решение и поддержать его.

Испытания вакцины начались 18 июня, их планируется завершить до конца июля. Добровольцы находятся под ежедневным контролем специалистов, им измеряют давление, пульс, температуру, осматривают место введения препарата.

Как сообщалось ранее, группы добровольцев для тестирования вакцины были сформированы из женщин и мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Каждый был предупрежден о возможных рисках.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса. За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого. За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.