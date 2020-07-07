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Власти Ялты неожиданно решили, что городу не нужен горнолыжный курорт
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В Крыму не создадут горнолыжный курорт на Ай-Петри из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Однако вместо этого планируется построить крытую лыжню.
Об этом ТАСС сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
Прошлым летом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2020 году власти республики планируют решить вопрос о создании на полуострове горнолыжного курорта.
В феврале текущего года Имгрунт сообщил, что на Южном берегу Крыма планируют построить круглогодичный горнолыжный комплекс. Объект планировалось создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске (Московская область).
Глава Ялты объяснил, что горнолыжный курорт – проект, который экономически нецелесообразен.
«С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды - это отсутствие искусственного снега», - сказал Имгрунт.
Однако у властей города есть другие планы: создать крытый лыжный парк, по примеру тех, которые действуют в Подмосковье и Дубае. Имгрунт выразил уверенность, что найдется инвестор, который поможет реализовать проект.
«Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности», - уточнил глава Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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