Власти Ялты неожиданно решили, что городу не нужен горнолыжный курорт

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В Крыму не создадут горнолыжный курорт на Ай-Петри из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Однако вместо этого планируется построить крытую лыжню.

Об этом ТАСС сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Прошлым летом министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2020 году власти республики планируют решить вопрос о создании на полуострове горнолыжного курорта.

В феврале текущего года Имгрунт сообщил, что на Южном берегу Крыма планируют построить круглогодичный горнолыжный комплекс. Объект планировалось создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске (Московская область).

Глава Ялты объяснил, что горнолыжный курорт – проект, который экономически нецелесообразен.

«С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды - это отсутствие искусственного снега», - сказал Имгрунт.

Однако у властей города есть другие планы: создать крытый лыжный парк, по примеру тех, которые действуют в Подмосковье и Дубае. Имгрунт выразил уверенность, что найдется инвестор, который поможет реализовать проект.

«Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности», - уточнил глава Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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