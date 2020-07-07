Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса

Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Под наблюдением врачей в Крыму остается 3892 человека ● Военный врач из Севастополя испытал на себе вакцину от COVID-19 ● В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок ● Кинотеатры в Крыму открылись и начали показывать старые фильмы ● В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
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Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.
Руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура отметил, что пока не может сказать, когда точно это произойдет и насколько серьезной станет вспышка, уточняет газета The Straits Times.
Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что предупреждение сингапурского коллеги является не более, чем гипотезой.
«Обсуждать гипотезы это дело не благодарное – может быть, а может и не быть. С точки зрения «может быть» — за все надо платить, и за те преимущества цивилизации, которые мы получаем, тоже. Мы живем в быстро улучшающихся условиях, начинаем дальше и чаще ездить, это означает, что мы, попадая в несвойственную нам среду, везем туда свой микробиологический багаж. А у нас есть скрытые формы инфекции, как сейчас многие тесты по коронавирусу показывают его наличие, но без симптомов. А эти носители могут быть и вирусовыделителями», — отметил Зуев.
Он пояснил, что предсказать, как мутирует сегодняшний коронавирус за десяток лет нельзя, как и предсказать точное появление нового. Но и исключать такую возможность не приходится, «так как люди продолжают ездить и обмениваться своим биологическим багажом». Сейчас же обнаружено, что коронавирусов много, опасных для человека пока пять, но есть и те, которые заражают кошек, собак, насекомых.
При этом он отметил, что COVID-2019 в ближайшее время станет таким же сезонным явлением как грипп.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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