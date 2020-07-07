Курортный сезон
Развитие сюжета: Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах ● На 13 популярных в Севастополе пляжах полностью запретили купаться ● В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей ● В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона ● Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть
В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена
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В Ялте вдруг решили, что город сможет принять 4 млн туристов, а главное, что такое количество отдыхающих приедет.
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что в город приедет в два раза больше туристов, чем обычно. Возможное увеличение числа курортников он связывает с пандемией коронавируса.
«На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимали в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять в пределах 4 млн отдыхающих», – сказал Иван Имгрунт.
Ранее он рассказал, что Ялта понесет убытки на 450 млн рублей из-за пандемии коронавируса.
Крымский бизнесмен Олег Зубков ранее высказал предположение, что курортный сезон 2020 года станет самым провальным за последние 10-15 лет в Крыму.
С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Крыму и Севастополе граждан, начали работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса начали принимать на отдых жителей России.
В советские времена Ялта принимала по 2 млн отдыхающих в год.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей. В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.
Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта. Минкурортов Крыма хочет штрафовать владельцев «нелегальных» маломерных судов и планирует организовать круглогодичные базы для стоянок водного транспорта.
«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.
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