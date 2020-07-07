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Курортный сезон

В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена

18:17 вторник, 7 июля 2020
Ялта
В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена

фото © iz.ru

В Ялте вдруг решили, что город сможет принять 4 млн туристов, а главное, что такое количество отдыхающих приедет.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт утверждает, что в город приедет в два раза больше туристов, чем обычно. Возможное увеличение числа курортников он связывает с пандемией коронавируса.

«На июль у нас уже практически все забронировано. Если в обычный сезон мы принимали в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка и не будет второй волны, то мы прогнозируем до конца года принять в пределах 4 млн отдыхающих», – сказал Иван Имгрунт.

Ранее он рассказал, что Ялта понесет убытки на 450 млн рублей из-за пандемии коронавируса.

Крымский бизнесмен Олег Зубков ранее высказал предположение, что курортный сезон 2020 года станет самым провальным за последние 10-15 лет в Крыму.

С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Крыму и Севастополе граждан, начали работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса начали принимать на отдых жителей России.​

В советские времена Ялта принимала по 2 млн отдыхающих в год.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей. В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.

Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта. Минкурортов Крыма хочет штрафовать владельцев «нелегальных» маломерных судов и планирует организовать круглогодичные базы для стоянок водного транспорта.

«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.

Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм. Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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