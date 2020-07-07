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В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили
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Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.
Об этом он сказал об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Военные угрозы есть потенциальные – те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией со стороны России. На сегодня ВСУ усилили все виды разведки ... Я, как командующий, а также руководство Вооруженных сил Украины – это главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба ВСУ, министр обороны Украины – мы ежедневно получаем сведения о вооруженных силах России. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал Наев.
По его словам, в Вооруженных силах Украины «отработанные планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении».
Наев добавил, что ВСУ проводят определенный комплекс антитеррористических и противодиверсионных мероприятий.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили
Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.
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