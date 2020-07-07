Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.5
воздух +26
море +26

Власть

В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили

20:34 вторник, 7 июля 2020
В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили

фото © Новости Крыма

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.

Об этом он сказал об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Военные угрозы есть потенциальные – те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией со стороны России. На сегодня ВСУ усилили все виды разведки ... Я, как командующий, а также руководство Вооруженных сил Украины – это главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба ВСУ, министр обороны Украины – мы ежедневно получаем сведения о вооруженных силах России. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал Наев.

По его словам, в Вооруженных силах Украины «отработанные планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении».

Наев добавил, что ВСУ проводят определенный комплекс антитеррористических и противодиверсионных мероприятий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отбили нападение «диверсантов». Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Военная прокуратура выявила картельный сговор при госзакупках для ЧФ. Военная прокуратура Черноморского флота в ходе проверки выявила нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукциона на закупку каменного угля для нужд флота.

Севастопольцев пообещали предупредить о ракетном нападении. Система предупреждения о ракетном нападении будет развернута в Севастополе в 2024 году.

Украинские военные «уничтожили» вражескую подлодку в Черном море. Морская авиационная бригада военно-морских сил Украины завершила пятидневные летно-тактические учения в Николаевской области.

Власть
В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили

В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили

Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.

Коронавирус в Крыму
Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса

Вирусолог оценил угрозу появления новой разновидности коронавируса

Ученый из Сингапура Ван Линьф заявил, что в ближайшее десятилетие мир столкнется с новым коронавирусом, который так же будет передаваться от животного к человеку и обратно.

Власть
Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Назван ответ России на удар Украины по Крыму

Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов, заявил «Вечерней Москве» военный эксперт Юрий Кнутов.

Водный кризис
Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг

Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг

Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации