В ВСУ сейчас не видят угрозы вторжения России из Крыма, но разведку усилили

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Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что сейчас нет непосредственной угрозы вторжения войск России на территорию Украины, в частности, в Таврическом направлении – со стороны Крыма.

Об этом он сказал об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Военные угрозы есть потенциальные – те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией со стороны России. На сегодня ВСУ усилили все виды разведки ... Я, как командующий, а также руководство Вооруженных сил Украины – это главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба ВСУ, министр обороны Украины – мы ежедневно получаем сведения о вооруженных силах России. В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – сказал Наев.

По его словам, в Вооруженных силах Украины «отработанные планы реагирования на все военные угрозы, в том числе, и на Таврическом направлении».

Наев добавил, что ВСУ проводят определенный комплекс антитеррористических и противодиверсионных мероприятий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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