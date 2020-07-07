В Симферополе жалуются на забитые трубы

фото © Евгений Ковальский

Жители Симферополя жалуются на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают на странице предприятия «Вода Крыма» соответствующие фото в доказательство.

На предприятии объясняют это качеством воды из подземных источников, которой сейчас частично снабжают абонентов Симферополя.

«В связи с наступлением засушливого периода и малым количеством воды в водохранилищах, увеличилось количество забора воды из подземных источников Вилинского и Ивановского водозаборов. Увеличение объемов и скоростей подачи воды привели к возникновению турбулентного режима движения воды и смыву продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей, которые были законсервированы до этого на 6 лет», – сказано в сообщении «Воды Крыма».

На предприятии уверяют, что «принимают все необходимые меры, осуществляют технологические сбросы воды, активно ведется промывка водовода.

«Снижение мутности в подаваемой воде ожидаем в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства», – отметили на предприятии.

В Крыму 29 июня начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Как пояснил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, ведется откачка артезианской воды. При этом Аксенов заверил, что «никакой экологической угрозы это не несет».

До этого начали закачку воды из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя. По информации местных властей, это позволяет «уменьшить забор воды с Партизанского водохранилища».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заслуженная артистка России пристыдила власти Севастополя. Врио губернатора Севастополя потребовал от подчиненных навести порядок на городских пляжах, которые еще 15 июня должны были быть готовы к приему отдыхающих.

Пятая часть мусоровозов в Симферополе простаивает из-за поломок. Вывоз мусора с контейнерных площадок в Симферополе ежедневно осуществляют 37 специальных машин.

В Севастополе готовят к открытию лысый парк. Реконструкция парка между ул. Н. Музыки и пр. Генерала Острякова в Севастополе в очередной раз вызвала тревогу жителей соседних домов.

Возле керченского пляжа в море стекает канализация. Жители Керчи зафиксировали несанкционированный слив канализации в море.