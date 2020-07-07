В Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ

В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина затруднено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

С 14:30 7 июля 2020 ограничено водоснабжение улиц Павленко (от ул. Гоголя до ул. К.

Маркса), частично ул. Казанская, Красногвардейская, Крейзера, Хацко. Ремонтные бригады находятся на месте и приступили к устранению порыва на сетях.

Ориентировочный срок устранения аварии 19:00 текущего дня.

Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, по возможности, объезжать проблемный участок.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.

Число обслуживаемых рейсов в аэропорту Симферополя вышло на уровень 2019-го. Аэропорт Симферополь вернулся к прошлогодним показателям по числу обслуживаемых рейсов в сутки.

После двух лет перерыва самолеты полетели из Крыма на Дальний Восток. Прямое авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком открылось после двухлетнего перерыва.