Власть
В Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ
В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина затруднено движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
С 14:30 7 июля 2020 ограничено водоснабжение улиц Павленко (от ул. Гоголя до ул. К.
Маркса), частично ул. Казанская, Красногвардейская, Крейзера, Хацко. Ремонтные бригады находятся на месте и приступили к устранению порыва на сетях.
Ориентировочный срок устранения аварии 19:00 текущего дня.
Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, по возможности, объезжать проблемный участок.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Посадка штатная, самолет другой: заявление авиакомпании. Пассажирский лайнер Boeing 747, который ранее, по информации СМИ, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Симферополь, приземлился в штатном режиме по расписанию.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму. Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
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