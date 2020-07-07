В Симферополе 16 улиц остались без света

Сегодня, 7 июля, обесточены дома на 16 улицах Симферополя. Света не будет до 17 часов.

Об этом сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

— Ул. Киевская, 116, 116а, 120-126а (чет); тупик Железнодорожный, 5; ул. Генерала Родионова, 10; ул. Зои Космодемьянской, 12-22 (чет); ул. Олега Кошевого, 79-83 (нечет); ул. Носенко, 70, 79; ул. Симферопольская, 21-43 (нечет), 30-50 (чет); ул. Гридасова, 41, 57, 60; ул. Братьев Айвазовских, 43-73 (нечет), 52-90 (чет); ул. Сакская, 2-16 (чет), 34, 43-63 (нечет); пер. Задорожный, 3/4; ул. Уральская, 21, 35-55 (нечет); ул. Почтовая, 1-66; ул. Тракторная, 34-42 (чет); ул. Дунайская, 18; ул. Приветная, 1-68, 70, 72, — сказано в графике отключений электроэнергии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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