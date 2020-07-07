Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кинотеатры в Крыму открылись и начали показывать старые фильмы ● В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса ● В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19 ● За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого ● В обсерваторах полуострова находятся 768 человек
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок
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По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
В том числе COVID-19 обнаружен у девятилетнего ребенка.
В правительстве уточнили, что все заболевшие находились в контактной группе с другими пациентами. Также за сутки были выписаны после выздоровления еще пять человек.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 198 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 137 человек, в городской больнице № 9 – 89.
Под наблюдением по месту жительства – 992 человека.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.
За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого. За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.
В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.
Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.
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По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
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