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Коронавирус в Крыму

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

12:16 вторник, 7 июля 2020
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

фото © iz.ru

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

В том числе COVID-19 обнаружен у девятилетнего ребенка.

В правительстве уточнили, что все заболевшие находились в контактной группе с другими пациентами. Также за сутки были выписаны после выздоровления еще пять человек.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 198 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 137 человек, в городской больнице № 9 – 89.

Под наблюдением по месту жительства – 992 человека.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 789 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки выявили четвре новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 4 новых случая COVID-19.

За сутки в Крыму коронавирус не нашли ни у кого. За 5 июля на территории Республики Крым не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

В обсерваторах полуострова находятся 768 человек. По данным ежедневного мониторинга по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Крыму под медицинским наблюдением находятся 3833 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2780, в стационарах - 285 человек, изолировано в обсерваторы – 768 человек.

Врач назвал возможные сроки второй волны коронавируса. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами.

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В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

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