В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей

В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.

Об этом рассказала на аппаратном совещании правительства города заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

«С 15 июня у нас начали работать большинство крупных отелей и некоторые малые средства размещения. Средняя загрузка средств размещения в июне составила 31%, за июнь регион посетило 15 тысяч человек. На июль-август загрузка уже около 71%, бронирования продолжаются», – сообщила Литовко.

По данным властей, загрузка гостиниц в июле и августе может достичь и 100%, с учетом интенсивности бронирований и отмена ограничений, которые действовали ранее.

Как сообщалось ранее, с 1 июля на въезде в Севастополь убрали блокпосты, теперь туристы из других регионов могут свободно въехать в город и перемещаться в нем. В Севастополе разрешена работа музеев, прогулочных катеров, экскурсионных групп.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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