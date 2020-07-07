Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +33
море +26

Курортный сезон

В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей

В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.

 Об этом рассказала на аппаратном совещании правительства города заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

«С 15 июня у нас начали работать большинство крупных отелей и некоторые малые средства размещения. Средняя загрузка средств размещения в июне составила 31%, за июнь регион посетило 15 тысяч человек. На июль-август загрузка уже около 71%, бронирования продолжаются», – сообщила Литовко.

По данным властей, загрузка гостиниц в июле и августе может достичь и 100%, с учетом интенсивности бронирований и отмена ограничений, которые действовали ранее.

Как сообщалось ранее, с 1 июля на въезде в Севастополь убрали блокпосты, теперь туристы из других регионов могут свободно въехать в город и перемещаться в нем. В Севастополе разрешена работа музеев, прогулочных катеров, экскурсионных групп. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.

Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм. Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Цены в отелях Севастополя и Крыма сохранятся на докоронакризисном уровне. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма рассказала об особенностях посткарантинного отдыха в крымских гостиницах летом 2020.

Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день. В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

В Севастополе пять заболевших COVID за сутки, в том числе ребенок

По данным пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 7 июля в городе было зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Происшествия
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму

Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму

Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса

За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

Водный кризис
В Симферополе жалуются на забитые трубы

В Симферополе жалуются на забитые трубы

Жители Симферополя жалуются на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают на странице предприятия «Вода Крыма» соответствующие фото в доказательство.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации