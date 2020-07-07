Курортный сезон
Развитие сюжета: В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона ● Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть ● Власти Крыма угрожают штрафами владельцам водного транспорта ● В Керчи привели в порядок дикие пляжи ● «Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму
В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей
В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.
Об этом рассказала на аппаратном совещании правительства города заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.
«С 15 июня у нас начали работать большинство крупных отелей и некоторые малые средства размещения. Средняя загрузка средств размещения в июне составила 31%, за июнь регион посетило 15 тысяч человек. На июль-август загрузка уже около 71%, бронирования продолжаются», – сообщила Литовко.
По данным властей, загрузка гостиниц в июле и августе может достичь и 100%, с учетом интенсивности бронирований и отмена ограничений, которые действовали ранее.
Как сообщалось ранее, с 1 июля на въезде в Севастополь убрали блокпосты, теперь туристы из других регионов могут свободно въехать в город и перемещаться в нем. В Севастополе разрешена работа музеев, прогулочных катеров, экскурсионных групп.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму. С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.
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