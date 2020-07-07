Происшествия
В Севастополе ехавшая на вызов «скорая» попала в ДТП
Накануне в Севастополе произошло ДТП, участниками которого стали карета «скорой помощи» и легковой автомобиль.
Авария произошла в районе 12 часов дня на перекрестке улиц Шабалина и Хрусталева, сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Бригада «скорой помощи» ехала на вызов с сигналом и проблесковыми маячками. В машину врезалась «Тойота Камри». Пострадавших в аварии нет», – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.
На вызов сразу же была направлена другая машина – медицинскую помощь пациенту оказали вовремя, отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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